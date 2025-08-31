Мусаев обвинил тренерский штаб ЦСКА в неуважении

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев на пресс-конференции после матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1) раскритиковал поведение тренерского штаба армейцев после удаления форварда «быков» Джона Кордобы.

— О чем говорили с Челестини после удаления Кордобы, когда возникал пауза?

— Идет Кордоба, которого удалили. Встают все тренеры и игроки на скамейке ЦСКА и хлопают — провоцируют его. Если так делают в Швейцарии... Ну я не знаю. Все тренеры и игроки идут следом за ним и так себя ведут. Впервые такое вижу. В Швейцарии возможно так себя ведут мужчины, но в России — нет. Не злорадствуют и не провоцируют. Уже его удалили, вы в большинстве. Это неуважение.

— На что способен в этом сезоне ЦСКА? Могут ли армейцы биться за чемпионство?

— ЦСКА — хорошая команда. Играет в атаку, дает большое количество игроков вперед. Высокий прессинг. Думаю, они будут бороться за самые высокие места.

Челестини ответил на претензии Мусаева в адрес тренерского штаба ЦСКА