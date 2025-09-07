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Мусаев подтвердил «СЭ», что звонил Челестини и конфликт исчерпан

Игорь Рабинер
Обозреватель
Мурад Мусаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подтвердил обозревателю «СЭ» информацию, что он звонил главному тренеру ЦСКА Фабио Челестини по мотивам конфликтной ситуации после матча команд в 7-м туре РПЛ, между ними состоялся позитивный разговор, и конфликт исчерпан.

«Да, это правда», — сказал Мусаев.

Главный тренер &laquo;Краснодара&raquo; Мурад Мусаев (слева) обращается к&nbsp;главному тренеру ЦСКА Фабио Челестини.«Все игроки и тренеры ЦСКА хлопали Кордобе. Возможно, в Швейцарии так себя ведут, но не в России». Огонь от Мусаева и Челестини

Ранее об этом написал «Чемпионат». На пресс-конференции после игры 31 августа в Москве, которая завершилась со счетом 1:1, Мусаев заявил, что тренерский штаб и игроки ЦСКА аплодировали нападающему «Краснодара» Джону Кордобе, когда тот покидал поле после удаления. Челестини ответил, что не аплодировал.

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Мурад Мусаев
Фабио Челестини
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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