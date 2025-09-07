Мусаев подтвердил «СЭ», что звонил Челестини и конфликт исчерпан

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подтвердил обозревателю «СЭ» информацию, что он звонил главному тренеру ЦСКА Фабио Челестини по мотивам конфликтной ситуации после матча команд в 7-м туре РПЛ, между ними состоялся позитивный разговор, и конфликт исчерпан.

«Да, это правда», — сказал Мусаев.

Ранее об этом написал «Чемпионат». На пресс-конференции после игры 31 августа в Москве, которая завершилась со счетом 1:1, Мусаев заявил, что тренерский штаб и игроки ЦСКА аплодировали нападающему «Краснодара» Джону Кордобе, когда тот покидал поле после удаления. Челестини ответил, что не аплодировал.