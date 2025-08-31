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Челестини ответил на претензии Мусаева в адрес тренерского штаба ЦСКА

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Фабио Челестини.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после матча 7-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1) ответил на претензии со стороны наставника «быков» Мурада Мусаева, который обвинил тренерский штаб в неуважении.

На пресс-конференции Мусаев заявил, что тренерский штаб и игроки ЦСКА аплодировали нападающему «Краснодара» Джону Кордобе, когда тот покидал поле после удаления. «В Швейцарии, возможно, так себя ведут мужчины, но в России — нет», — заявил главный тренер «быков».

— Мурад Мусаев только что обвинил вас и ваш штаб в неуважении: вы аплодировали уходившему Кордобе. Это было?

— Я не аплодировал. Мне без разницы. Это футбол. Кордоба тоже много чего сказал. Все это называется футбол. Порой эмоции зашкаливают. И мы не будем комментировать ни работу судей, ничего такого. Не знаю, что сказал тренер «Краснодара», и мне это не интересно.

Я швейцарец, но моя семья — итальянская. Мне дали хорошее воспитание. Шесть лет я играл в Испании, четыре года — во Франции. Тренировал в Испании, Швейцарии, Италии, теперь в России. Я говорю на 5 языках. Считаю себя человеком мира. Сказав это, считаю, многое из того, что происходит на поле, там же должно и оставаться. Я не аплодировал, когда Кордоба уходил, как уже и сказал вам. Видимо, я сыграл мало важных матчей... Когда мы видим важные игры в больших лигах, а РПЛ я считаю большой лигой, редко когда кому-то руку подадут, поприветствуют. Мне грустно, что в мой адрес сказаны такие слова. Если мой штаб поаплодировал... Это нехорошо. Но давайте не будем говорить о судьях — будем говорить о матче. Такие вещи случаются. Если мы хотим найти оправдания, то можно это сделать. Но я бы хотел говорить о футболе. Не надо вовлекать Швейцарию, Россию и так далее. Надо уважать тех, кто приезжает сюда работать. Если мы в чем-то ошиблись, я прошу у Джона Кордобы извинений. Но не у главного тренера соперника. Не надо, чтобы он приходил сюда и делал тут шоу. Я поговорил с Кордобой после матча. После игры сказал ему, что он отличный форвард. У нас в Швейцарии все, что происходит на поле, остается на поле, — сказал Челестини.

— Наверное, истинное хамство — разделять людей по национальному признаку, — добавил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба получил красную карточку на 56-й минуте встречи. Форвард ударил по мячу, который оставался в поле, а затем по инерции слегка задел ногой руку защитника ЦСКА Мойзеса и столкнулся с ним. Игрок армейцев упал на газон, а главный арбитр матча Рафаэль Шафеев показал Кордобе красную карточку.

ЦСКА сыграл вничью с &laquo;Краснодаром&raquo; в&nbsp;матче 7-го тура РПЛ.Странное удаление Кордобы, отмененные голы и море гнева в матче за первое место. Битву ЦСКА и «Краснодара» будут обсуждать долго
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Мурад Мусаев
Фабио Челестини
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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 4
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Маркиньос

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