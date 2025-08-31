Челестини ответил на претензии Мусаева в адрес тренерского штаба ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после матча 7-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1) ответил на претензии со стороны наставника «быков» Мурада Мусаева, который обвинил тренерский штаб в неуважении.
На пресс-конференции Мусаев заявил, что тренерский штаб и игроки ЦСКА аплодировали нападающему «Краснодара» Джону Кордобе, когда тот покидал поле после удаления. «В Швейцарии, возможно, так себя ведут мужчины, но в России — нет», — заявил главный тренер «быков».
— Мурад Мусаев только что обвинил вас и ваш штаб в неуважении: вы аплодировали уходившему Кордобе. Это было?
— Я не аплодировал. Мне без разницы. Это футбол. Кордоба тоже много чего сказал. Все это называется футбол. Порой эмоции зашкаливают. И мы не будем комментировать ни работу судей, ничего такого. Не знаю, что сказал тренер «Краснодара», и мне это не интересно.
Я швейцарец, но моя семья — итальянская. Мне дали хорошее воспитание. Шесть лет я играл в Испании, четыре года — во Франции. Тренировал в Испании, Швейцарии, Италии, теперь в России. Я говорю на 5 языках. Считаю себя человеком мира. Сказав это, считаю, многое из того, что происходит на поле, там же должно и оставаться. Я не аплодировал, когда Кордоба уходил, как уже и сказал вам. Видимо, я сыграл мало важных матчей... Когда мы видим важные игры в больших лигах, а РПЛ я считаю большой лигой, редко когда кому-то руку подадут, поприветствуют. Мне грустно, что в мой адрес сказаны такие слова. Если мой штаб поаплодировал... Это нехорошо. Но давайте не будем говорить о судьях — будем говорить о матче. Такие вещи случаются. Если мы хотим найти оправдания, то можно это сделать. Но я бы хотел говорить о футболе. Не надо вовлекать Швейцарию, Россию и так далее. Надо уважать тех, кто приезжает сюда работать. Если мы в чем-то ошиблись, я прошу у Джона Кордобы извинений. Но не у главного тренера соперника. Не надо, чтобы он приходил сюда и делал тут шоу. Я поговорил с Кордобой после матча. После игры сказал ему, что он отличный форвард. У нас в Швейцарии все, что происходит на поле, остается на поле, — сказал Челестини.
— Наверное, истинное хамство — разделять людей по национальному признаку, — добавил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба получил красную карточку на 56-й минуте встречи. Форвард ударил по мячу, который оставался в поле, а затем по инерции слегка задел ногой руку защитника ЦСКА Мойзеса и столкнулся с ним. Игрок армейцев упал на газон, а главный арбитр матча Рафаэль Шафеев показал Кордобе красную карточку.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1