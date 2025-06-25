Селюк: «Я думал, что за Артигой в России будет очередь!»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы тренера Франка Артиги, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос об интересе к специалисту от российских клубов после ухода из «Химок».

«Честно говоря, я думал, что за Артигой в России будет очередь! Человек 10 лет тренировал «Барселону». Многие игроки «Барселоны» и сборной Испании — его воспитанники. Он пришел в Россию, ему дали 52 человека на первой тренировке, а он каким-то чудом сделал так, что тот же Бакаев, который забыл, когда играл, попал в сборную и сейчас его подписал «Локомотив». От Руденко все избавлялись, а сейчас за него «Локомотив» дает большие деньги. Все думали, что Заболотный закончил с футболом, а он воспрянул духом и его решил взять «Спартак», — сказал Селюк «СЭ»

Артига работал в «Химках» с лета 2024 года, он был уволен 15 апреля. До подмосковной команды 48-летний испанец возглавлял «Родину». 24 июня он стал главным тренером ангольского «Петру Атлетику»