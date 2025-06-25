Футбол
25 июня, 11:21

Селюк: «Я думал, что за Артигой в России будет очередь!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы тренера Франка Артиги, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос об интересе к специалисту от российских клубов после ухода из «Химок».

«Честно говоря, я думал, что за Артигой в России будет очередь! Человек 10 лет тренировал «Барселону». Многие игроки «Барселоны» и сборной Испании — его воспитанники. Он пришел в Россию, ему дали 52 человека на первой тренировке, а он каким-то чудом сделал так, что тот же Бакаев, который забыл, когда играл, попал в сборную и сейчас его подписал «Локомотив». От Руденко все избавлялись, а сейчас за него «Локомотив» дает большие деньги. Все думали, что Заболотный закончил с футболом, а он воспрянул духом и его решил взять «Спартак», — сказал Селюк «СЭ»

Артига работал в «Химках» с лета 2024 года, он был уволен 15 апреля. До подмосковной команды 48-летний испанец возглавлял «Родину». 24 июня он стал главным тренером ангольского «Петру Атлетику»

Футбол
ФК Химки
Дмитрий Селюк
Франк Артига
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • АйЯЯйКиН-СССР

    1 год в Химках - и все 10 лет в Барселоне летят в унитаз:joy::joy::joy:

    26.06.2025

  • Федор

    Ну лысый чудак, в каком то параллельном мире живет!!!!

    25.06.2025

  • Magurov A

    Гогуа-то впарил кому?

    25.06.2025

  • анатолий еремин

    И кто это все, интересно избавлялся от Руденко если Химки в его карьере это второй клуб,Торпедо и Сочи это была аренда из Спартака. И разве мало Россиян,которые не заиграли в Зените,да за последние 15 лет две команды наберется. и разве Бакаев до Химок не играл в сборной?

    25.06.2025

  • Врн36

    Так же как и за Гогуа

    25.06.2025

  • Олег Кажедуб

    у....ще индюк тоже думал а всуп попал

    25.06.2025

  • Максим Черный

    клоун..... даже не смешной...

    25.06.2025

  • спас

    Облом и разочарование у Селюка - задешево пришлось отдать в Анголу. Однако! Великий воспитатель этот теперь ангольский тренер. Там свои заболотные видно есть...

    25.06.2025

  • stalin Stalinovic

    У нас селюки нарасхват. В дурках палаты свободные есть, вот селюками хотят заполнять.

    25.06.2025

  • Adminni

    Очередь выросла аж до Анголы...

    25.06.2025

  • Ехидный старикан

    У Булгакова Полиграф Полиграфович Шариков говорил... "В очередь, сукины дети, в очередь!"

    25.06.2025

  • AleksisT

    Насколько я вижу, довольно много игроков едут в страны Персидского залива, но ни как не в Африку. Думаю своим примером Артига задаст тренд. И все изменится в ближайщем будущем. Однозначно Селюк гений!

    25.06.2025

  • Иван Л.

    А я думал в ла лиге за ним будет очередь)

    25.06.2025

  • gan75

    А нее возникает вопроса, почему такой ценный специалист востребован оказался в такой футбольной стране как Ангола?...

    25.06.2025

    • Источник: вингер «Спартака» Маркиньос может перейти в «Сантос»

    В «Зените» намерены вернуть титул в следующем сезоне
