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Сегодня, 15:15

Источник: «Локомотив» отклонил предложение «Шальке» по аренде Изидора без права выкупа

Виталий Косик
Корреспондент
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«Локомотив» отклонил предложение от «Шальке» об аренде нападающего Вильсона Изидора, сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа»

21 января «СЭ» сообщал, что немецкий клуб может арендовать Изидора у железнодорожников.

По информации инсайдера, предложение по игроку не содержало опции обязательного выкупа и поэтому было отклонено. «Локомотив» планирует компенсировать потраченные деньги на футболиста.

22-летний французский форвард выступает за «Локомотив» с января 2022 года. Его действующее соглашение рассчитано до 2026 года.

В текущем сезоне нападающий провел 17 матчей за железнодорожников, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 5 миллионов евро.

Источник: https://t.me/karpinside/27240

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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
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9
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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