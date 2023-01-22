Дуглас Сантос: «Каждый бразилец счастлив в «Зените». Желание остаться в клубе велико»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» рассказал о том, что все бразильские футболисты сине-бело-голубых намерены остаться в команде.

— Есть ли мысли об уходе у других бразильских игроков «Зенита»? — вопрос Дугласу.

— Каждый из них счастлив в клубе. Мы все благодарны «Зениту» и его болельщикам за то, как нас принимают, как о нас заботятся. И мы стараемся отвечать тем же. Желание остаться в клубе велико. Конечно, очень не хватает Лиги чемпионов, потому что это самый статусный турнир. Очень хочется, чтобы как-то все эти вопросы решились, и мы смогли бы вернуться в борьбу за Лигу чемпионов. А в остальном — мы игроки «Зенита», и наше главное желание — вести клуб к победам.