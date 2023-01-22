Дуглас Сантос: «Основное желание — быть игроком «Зенита» как можно дольше»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» рассказал, что хочет долго играть за сине-бело-голубых.

— Ситуация с иностранцами не улучшается. Болельщики все еще беспокоятся, что некоторые бразильцы могут уйти. Ты точно не уйдешь из «Зенита» зимой или летом? — вопрос Дугласу.

— Понимаю беспокойство болельщиков, но я всегда сосредоточен только на сегодняшнем дне. Я не отвлекаюсь на то, что будет впереди. Все это дела Бога, именно он определяет то, как все сложится. Могу сказать только то, что я и моя семья счастливы в Петербурге. Мое основное желание — быть игроком «Зенита» как можно дольше.