«Шальке» может арендовать Изидора у «Локомотива»

Как стало известно «СЭ», форвард «Локомотива» Вильсон Изидор может перейти в «Шальке» на правах аренды до конца сезона. Немецкий клуб сделал российской команде соответствующее предложение.

22-летний французский футболист выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В текущем сезоне нападающий провел 17 матчей за железнодорожников, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро. Контракт Изидора с «Локомотивом» действует до конца июня 2026 года.

Ранее «Локомотив» объявил об уходе полузащитника Джирано Керка. Футболист покинул расположение команды на сборах в Абу-Даби (ОАЭ).