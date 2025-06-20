Источник: «Локомотив» хочет подписать футболиста сборной Буркина-Фасо Зуграну

«Локомотив» заинтересован в подписании полузащитника «МК Алжир» и сборной Буркина-Фасо Мохамеда Зуграны в летнее трансферное окно, сообщает Africafoot.

Однако, по информации источника, на 23-летнего игрока также претендуют «Монпелье» и «Ренн». Кроме того, в борьбу за него могут включиться и другие европейские клубы.

Отмечается, что Зуграна отличается стабильной игрой за свою нынешнюю команду, и его данные идеально соответствуют требованиям главного тренера «Локомотива», который стремится усилить полузащиту и стабилизировать линию обороны.

В сезоне-2024/25 полузащитник провел 31 матч за «МК Алжир» во всех турнирах, отметившись 3 результативными передачами.