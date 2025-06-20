ЦСКА объявил о назначении Челестини главным тренером команды

Швейцарец Фабио Челестини стал новым главным тренером ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.

Контракт заключен по схеме «2+1». Отмечается, что футболисты ЦСКА начнут подготовку к новому сезону под руководством Челестини 22 июня на базе в Новогорске.

Последним местом работы 49-летнего специалиста был «Базель», который под его руководством выиграл чемпионат и Кубок Швейцарии в сезоне-2024/25. До этого Челестини также возглавлял «Сьон», «Люцерн», «Лугано» и «Лозанну».

Челестини сменил на посту главного тренера армейцев Марко Николича. Серб покинул ЦСКА 9 июня, он возглавил греческий АЕК. В прошедшем сезоне красно-синие стали бронзовыми призерами РПЛ и выиграли FONBET Кубок России.