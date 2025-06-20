Экс-тренер «Реала» и «Атлетико» мог оказаться в ЦСКА

Как стало известно «СЭ», тренер по физподготовке «Базеля» Карлос Менендес Гарсия мог оказаться в штабе Фабио Челестини в ЦСКА, однако специалист решил сконцентрироваться на семье и пока не планирует переезд в Москву.

С 2003 по 2010 год специалист работал в «Реале». Затем Гарсия перешел в «Атлетико», где под руководством Диего Симеоне провел 10 лет в клубе.

В пятницу, 13 июня, 49-летний Челестини покинул «Базель» и уже провел переговоры с ЦСКА. По данным «СЭ», тренер подпишет двухлетний контракт.

9 июня пост главного тренера ЦСКА покинул серб Марко Николич — он возглавил греческий АЕК.