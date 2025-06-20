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Экс-тренер «Реала» и «Атлетико» мог оказаться в ЦСКА

Микеле Антонов
Корреспондент

Как стало известно «СЭ», тренер по физподготовке «Базеля» Карлос Менендес Гарсия мог оказаться в штабе Фабио Челестини в ЦСКА, однако специалист решил сконцентрироваться на семье и пока не планирует переезд в Москву.

С 2003 по 2010 год специалист работал в «Реале». Затем Гарсия перешел в «Атлетико», где под руководством Диего Симеоне провел 10 лет в клубе.

В пятницу, 13 июня, 49-летний Челестини покинул «Базель» и уже провел переговоры с ЦСКА. По данным «СЭ», тренер подпишет двухлетний контракт.

9 июня пост главного тренера ЦСКА покинул серб Марко Николич — он возглавил греческий АЕК.

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Футбол
ФК Базель
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
2
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
3
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
4
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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