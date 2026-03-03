Источник: «Крылья Советов» два месяца не платят зарплату футболистам и сотрудникам клуба

В «Крылья Советов» в течение двух месяцев не выплачивают зарплату, сообщает Sport Baza.

По данным источника, задержка коснулась января и февраля. Зарплату не получили футболисты, сотрудники клуба, а также работники базы самарской команды. Задержка объясняется тем, что до клуба не дошли бюджетные субсидии.

10 февраля РФС снял запрет на трансферы с «Крыльев Советов» после погашения долга перед компанией «РТ-капитал». Самарцы выплатили почти 1,1 миллиарда рублей.

После 19 туров РПЛ-2025/26 «Крылья Советов» набрали 17 очков и занимают 13-е место в таблице.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max