Гасилин о дебюте Дурана: «Ему будет проще со «Спартаком», чем против «Балтики»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин в разговоре с «СЭ» оценил дебют форварда сине-бело-голубых Джона Дурана против «Балтики» (1:0) в 19-м туре РПЛ.

«Дуран — один из самых талантливых форвардов своего поколения. Это очень хороший нападающий. Просто так никого за 70 миллионов не покупают. Говорили, что он плохо играл в Саудовской Аравии, но Джон там забил 8 мячей в 13 матчах. Это шикарная статистика. В Турции не получилось из-за характера. Он мне напоминает Балотелли.

Сейчас у него прекрасный возраст, мотивация в виде чемпионата мира, его конкурент Кордоба у нас в чемпионате — есть все предпосылки для хорошей игры. Но у «Балтики» лучшая оборона в лиге, по этой игре я бы не стал его судить. Первая игра неудовлетворительная получилась у Джона, но дальше будет лучше. Дурану будет проще против «Спартака», чем против «Балтики». Красно-белые от «Сочи» — то два пропустили. «Спартак» — это уже имя нарицательное, он может забить три, пропустить пять — дают играть в футбол. Дурану в таких матчах будет проще», — сказал Гасилин «СЭ».

Джон Дуран вышел в стартовом составе в матче 19-го тура против «Балтики» (1:0). На 61-й минуте его заменил Александр Соболев.

Форвард арендован «Зенитом» до конца сезона у саудовского «Аль-Насра». Первую часть сезона форвард провел в турецком «Фенербахче».

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