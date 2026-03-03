Быстров — о работе судей: «Надо арбитров отправлять к психологу или психиатру»

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» поделился мнением о работе арбитров в 19-м туре РПЛ.

«Думаю, руководителям РФС иногда стоит смотреть в Интернет. Обо всех этих проблемах было сказано еще перед паузой. Каждый раз про это говорится и ничего не сделано. Скиньтесь на эти системы все. Пусть они работают, чтобы у людей не было никаких мыслей про заговоры. Пенальти ставят там, где фола нет... Надо к психологу или психиатру отправлять арбитров, чтобы немного в себя пришли», — сказал Быстров «СЭ».

По итогам 19-го тура в ЭСК РФС обратились «Локомотив», «Балтика», «Ростов» и «Акрон».

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