«Зенит» проведет товарищеский матч с «Зенитом-2» в закрытом режиме
По информации «СЭ», 25 июня состоится товарищеский матч между «Зенитом» и «Зенитом-2». Встреча пройдет в закрытом режиме на базе петербургского клуба. В состав «двойки» в том числе войдут футболисты из ЮФЛ.
В воскресенье, 29 июня, «Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой» в рамках Суперсерии. Игра начнется в 19.00 мск на стадионе «Фишт» в Сочи.
Новости