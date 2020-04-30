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Источник: клубы РПЛ могут предложить зафиксировать таблицу по итогам первого круга сезона-19/20

12:15
10 ноября 2019 года. Тула. «Арсенал» — «Зенит» — 0:1. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
10 ноября 2019 года. Тула. «Арсенал» — «Зенит» — 0:1. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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РПЛ пока не решила, в какие сроки возобновится приостановленный ранее сезон-2019/20. Существует высокая вероятность, что этот сезон не будет доигран вовсе, сообщает Telegram-канал Nobel.

Главный вопрос — распределение мест в еврокубках. В кулуарах есть версия, что некоторые из клубов могут предложить зафиксировать таблицу по итогам первого круга. По их словам, в этом больше спортивного принципа: каждый сыграл с каждым, пускай и по разу. Подразумевается, что это честнее, чем в ситуации по итогам 22 туров. Такой же вариант с фиксацией мест по итогам первого круга всерьез рассматривают и во Франции, где сезон точно не будет доигран.

По завершении 15-го тура лидером был «Зенит», за ним шли «Ростов» и «Локомотив», следом — «Краснодар», ЦСКА и «Арсенал». Два последних места в таблице занимали «Ахмат» и «Сочи».

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