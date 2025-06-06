Источник: Карпин до 16 июня возглавит «Динамо»

Московское «Динамо» до 16 июня объявит о назначении Валерия Карпина новым главным тренером команды, сообщает РИА «Новости».

16 июня бело-голубые должны выйти из отпуска и приступить к тренировкам под руководством нового тренера. Ранее «СЭ» сообщал, что 56-летний специалист проведет первую тренировку в этот день.

Карпин с лета 2021 года возглавляет сборную России. С марта 2022 по февраль 2025 года он совмещал работу в национальной команде с работой в «Ростове», но покинул клуб перед возобновлением чемпионата после зимней паузы.

В прошедшем сезоне «Динамо» заняло пятое место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые завершали сезон под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева, который возглавил команду после ухода Марцела Лички.