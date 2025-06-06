Агкацев признан лучшим игроком «Краснодара» в сезоне-2024/25

Голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева признали лучшим игроком команды в сезоне-2024/25, сообщает пресс-служба «быков».

23-летний вратарь набрал 36,92 процента в голосовании болельщиков. Второе место занял Джон Кордоба (25,02 процента), третье — Эдуард Сперцян (17,55).

В прошедшем сезоне Агкацев провел 34 матча во всех турнирах, пропустил 29 мячей и 17 раз отыграл на ноль.

«Краснодар» в сезоне-2024/25 впервые в истории стал чемпионом России. Команда Мурада Мусаева на 1 очко опередила «Зенит» в турнирной таблице.

