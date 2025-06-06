Дуду рассказал, как специально не полетел на выезд ЦСКА во Владивосток: «Сказал, что у меня болит спина. В итоге оштрафовали»

Бывший полузащитник ЦСКА Дуду в интервью «СЭ» ответил на вопрос о самом нелюбимом выезде.

— Самый нелюбимый выезд для каждого футболиста — во Владивосток.

— Я тоже не любил туда летать — слишком далеко! Тогда же еще не было ни интернета, ни смартфонов. Мы либо спали, либо общались весь полет.

— Некоторые игроки специально получали дисквалификации, чтобы пропустить эти матчи.

— Я был одним из них! Как-то сказал, что у меня болит спина, и не полетел. Конечно, в итоге меня оштрафовали.

Дуду выступал с 2005 по 2008 год. Он провел за ЦСКА 107 матчей, забил 10 голов, отдал 10 голевых передач и выиграл 6 трофеев.