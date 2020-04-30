Источник: инициативу не доигрывать сезон поддерживает большая часть участников РПЛ

30 апреля должно было состояться новое собрание РПЛ, но его перенесли: лига пока общается с УЕФА, министерством спорта и властями в целом. Лига направила в государственные структуры запрос о возможном начале тренировок футбольных клубов с 15 мая. Ответа пока нет, сообщает комментатор Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

Но куда важнее судьба сезона-2019/20, уже, вероятно, завершенного в ФНЛ и ПФЛ и точно — в ряде мировых чемпионатов. Такой сценарий все ближе к реальности и в премьер-лиге. Тем более, что ряд клубов РПЛ всерьез настроены завершить сезон.

С большой вероятностью инициативу не доигрывать сезон поддерживает большая часть участников лиги. Это «Динамо», «Спартак», «Урал», «Крылья Советов», «Оренбург», «Тамбов», «Уфа», «Ахмат», «Арсенал» и «Рубин». Вполне возможно, к их числу присоединится и «Ростов».

Многие представители российского футбола (не только функционеры, но и тренеры) уверены: если сейчас завершить сезон-19/20, то это может спасти сезон-20/21. Так его можно будет сыграть в традиционные сроки и с адекватным регламентом (это также поможет сборной в спокойном и обычном графике готовиться к Евро). Если сезон в РПЛ доигран не будет, в следующем лигу ждет расширение до 18 команд.