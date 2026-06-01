Источник: Зиньковский и Тимофеев могут перейти в «Пари НН»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский и хавбек «Локомотива» Артем Тимофеев могут перейти в «Пари НН», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, красно-белые не рассчитывают на Зиньковского, который в прошлом сезоне играл на правах аренды в «Сочи». Отмечается, что руководство «Локомотива» не будет продлевать контракт с Тимофеевым, который истекает летом.

30-летний Зиньковский в сезоне-2025/26 провел 31 матч, забил 4 гола и сделал 3 результативных паса. На счету 32-летнего Тимофеева 5 матчей в прошлом сезоне.

«Пари НН» набрал 23 очка в 30 матчах РПЛ-2025/26, занял 15-е место и вылетел в Первую лигу.

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