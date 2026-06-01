Тренер «Спартака» Карседо: «Победа в РПЛ — наша следующая цель»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопрос, готова ли команда к борьбе за чемпионство в РПЛ в сезоне-2026/27.

«Это наша следующая цель. Да, надо быть скромными, не бросаться громкими словами, ведь в РПЛ много сильных команд, которые в последние годы были успешнее нас. Но мы амбициозны. Мы обязаны становиться сильнее, должны работать над деталями, надо укреплять состав. Если не будем давать себе поблажек и продолжим усердно трудиться, то должны побороться за титул», — цитирует тренера пресс-служба красно-белых.

52-летний Карседо возглавил московскую команду в январе 2026 года. Под руководством испанского специалиста «Спартак» в прошедшем сезоне выиграл Кубок России и с 52 очками занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата страны.

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