Журавель назвал Газзаева лучшим тренером России XXI века

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель поставил Валерия Газзаева на первое место в голосовании «Спорт-Экспресса» «Лучший футбольный тренер России XXI века». На второй позиции у Журавеля Юрий Семин, на третьей — Леонид Слуцкий. Также в десятку у него попали Сергей Семак, Курбан Бердыев, Станислав Черчесов, Валерий Карпин, Мурад Мусаев, Андрей Талалаев и Виктор Гончаренко.

Всего в опросе участвовали 50 человек — журналисты «СЭ», представители других ведущих СМИ, а также комментаторы «Матч ТВ» и Okko. Каждый участник опроса должен был назвать свой топ-10, отдельно оговаривалось, что достижения тренера до 1 января 2001 года не учитываются. За первое место специалист получал 10 баллов, за второе — 9 и так далее (соответственно, за десятое — 1). Затем все очки суммировались в общую таблицу. За иностранных тренеров вроде Гуса Хиддинка или Дика Адвоката по условиям проекта голосовать было нельзя, в отличие от тренеров, родившихся в СССР, таких как Курбан Бердыев или Виктор Гончаренко.

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