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Источник: Гильерме получил повреждение икроножной мышцы

30 июня 2020, 18:55
Гильерме. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Гильерме. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Вратарь «Локомотива» Гильерме, который был заменен на 33-й минуте матча 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» на Антона Коченкова, получил повреждение икроножной мышцы, утверждает Telegram-канал «Мутко против». Встреча проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена».

На 14-й минуте матча Гильерме пропустил гол между ногами — отличился форвард самарцев Деян Радонич.

«Локомотив» — «Крылья Советов»: Радонич открыл счет в матче, Гильерме пропустил мяч между ног

Локомотив — Крылья Советов

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