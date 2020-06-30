Источник: Гильерме получил повреждение икроножной мышцы
30 июня 2020, 18:55
Вратарь «Локомотива» Гильерме, который был заменен на 33-й минуте матча 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» на Антона Коченкова, получил повреждение икроножной мышцы, утверждает Telegram-канал «Мутко против». Встреча проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена».
На 14-й минуте матча Гильерме пропустил гол между ногами — отличился форвард самарцев Деян Радонич.
«Локомотив» — «Крылья Советов»: Радонич открыл счет в матче, Гильерме пропустил мяч между ног
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