РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Локомотив» — «Крылья Советов»: Радонич открыл счет в матче, Гильерме пропустил мяч между ногами

30 июня 2020, 18:15
Гильерме. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Гильерме. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Форвард «Крыльев Советов» Деян Радонич забил гол в ворота «Локомотива» на 14-й минуте матча 25-го тура РПЛ. Встреча проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена».

Хавбек самарцев Максим Глушенков сделал передачу в штрафную железнодорожников на Радонича, который пробил низом — мяч пролетел между ногами вратаря московской команды Гильерме.

Локомотив — Крылья Советов

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 11616
Все опросы
Кто займет второе место в РПЛ-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 25-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир