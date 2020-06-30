Форвард «Крыльев Советов» Деян Радонич забил гол в ворота «Локомотива» на 14-й минуте матча 25-го тура РПЛ. Встреча проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена».

Хавбек самарцев Максим Глушенков сделал передачу в штрафную железнодорожников на Радонича, который пробил низом — мяч пролетел между ногами вратаря московской команды Гильерме.