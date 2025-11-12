Источник: генерального директора «Локомотива» Леонченко уволили, его сменит Борис Ротенберг

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко отправлен в отставку, вместо него назначат Бориса Ротенберга, сообщил в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

По данным источника, решение было принято на заседании совета директоров «Локомотива» 12 ноября.

53-летний Леонченко работал генеральным директором «Локомотива» с декабря 2020 года. 39-летний Ротенберг является заместителем гендиректора клуба по развитию молодежного футбола.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России — у команды 30 очков после 15 матчей.