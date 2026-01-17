Источник: форвард «Зенита» Кассьерра перешел в «Атлетико Минейро»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра станет игроком «Атлетико Минейро», сообщает журналист Пипе Сьерра.

По информации источника, бразильский клуб уже согласовал сделку с «Зенитом» и самим 28-летним колумбийцем. О трансфере будет объявлено в ближайшие часы.

Кассьерра выступает за «Зенит» с лета 2022 года. В сезоне-2025/26 он провел 16 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал две результативные передачи.

Контракт нападающего с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 9 миллионов евро.