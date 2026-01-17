Представитель Баринова: «Диму прекрасно приняли в ЦСКА — и ребята, и тренерский штаб, и администрация»

Представитель полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичев ответил «СЭ» на вопрос об адаптации игрока в московской команде.

Баринов перешел из «Локомотива» в ЦСКА 13 января, он подписал контракт с армейцами до конца сезона-2028/29.

«Специально приехал в Абу-Даби, чтобы посмотреть, как Баринов вольется в коллектив. Приняли его прекрасно в ЦСКА — и ребята, и тренерский штаб, и администрация. В тренировочном процессе выглядит так, будто находится не три дня в команде, а давно. Проявляет лидерские качество, все здорово», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Баринов — воспитанник «Локомотива», в сезоне-2025/26 он провел за железнодорожников 24 матча во всех турнирах, забил 3 гола, сделал 7 результативных передач и получил 7 желтых карточек.