Представитель Ракова о восстановлении игрока: «Никаких осложнений, все в графике»

Владимир Кузьмичев, представитель нападающего «Локомотива» Вадима Ракова, находящегося в аренде в «Крыльях Советов», рассказал «СЭ» о состоянии игрока.

В начале сентября футболист получил перелом плюсневой кости на сборе молодежной сборной России. Игрок восстановился от повреждения и провел три матча за «Крылья Советов», но с ноября перестал появляться на поле. В начале декабря форвард перенес операцию на ноге.

«От врачей информация, что все идет по графику, никаких осложнений нет. На днях будет еще одно МРТ, смотрят динамику восстановления. Пока все в графике», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В сезоне-2025/26 21-летний Раков провел 11 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.