Полузащитник «Сочи» Ежов: «РПЛ — абсолютно другая лига. Желаю команде побыстрее втянуться и начать набирать очки»

Полузащитник «Сочи» Роман Ежов ответил на вопрос «СЭ» о целях клуба на сезон-2025/26.

— На что может претендовать «Сочи» в этом сезоне?

— На самом деле буду говорить за команду: мы только вернулись, грубо говоря, в РПЛ. Поэтому надо привыкнуть к скоростям. Это все-таки абсолютно другая лига, другой уровень сопротивления. Поэтому прежде всего желаю команде побыстрее втянуться и начать набирать очки. К сожалению, с «Локомотивом» не получилось, но, как говорится, все всегда бывает в первый раз.

9 июля «Сочи» объявил о переходе 27-летнего Ежова. Контракт с футболистом рассчитан на 3 года.

В прошлом сезоне РПЛ Роман Ежов провел 21 матч за «Крылья Советов», в которых отметился двумя голевыми передачами.