Источник: «Фламенго» интересуется полузащитником «Спартака» Барко

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко может продолжить карьеру в Бразилии, сообщает TNT Sports Argentina.

По информации источника, интерес к 26-летнему аргентинцу проявляет «Фламенго».

Барко летом 2024 года перешел в «Спартак» из «Ривер Плейта». В этом сезоне он провел 35 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 9 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 14 миллионов евро. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года.