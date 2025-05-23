Гинер — о телефонных мошенниках: «Иногда могу с ними подискутировать»

Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об общении с телефонными мошенниками.

— Самая невероятная афера, в которую пытались затащить вашего игрока?

— Да все не упомнишь. Ребят постоянно хотят куда-то втянуть — знают же, что денег у футболистов много. А сейчас мошенники вообще на каждом шагу. Разводят по телефону, и люди переписывают на них квартиры, отдают сбережения...

— Мошенники и до вас дозваниваются?

— Периодически.

— Номер сразу блокируете?

— Нет, иногда могу с ними подискутировать.

— Самое неожиданное, что услышали?

— Ничего интересного. То какое-то письмо на почту пришло, то ключ от домофона поменять предлагают...