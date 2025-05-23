Гинер — об уходе Чалова в ПАОК: «Я предупреждал: «Федя, не делай этого. Не нужно»

Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своем отношении к футбольным агентам и прокомментировал переход нападающего Федора Чалова в греческий ПАОК.

— Весь футбольный мир в курсе, что вы ненавидите агентов. Конкретный момент, когда это произошло?

— Как только первый раз пообщался.

— Что ж это было за общение?

— Деталей уже не помню.

— Ни один агент в этом кабинете не был?

— Нет.

— А в прежнем?

— Тоже. Точнее, один-то был — и на этом я с ними закончил.

— Кто в ЦСКА ведет переговоры с агентами? Бабаев?

— Наверное. А футболистам я уже предлагаю нанимать агентов и для семейной жизни. Ну а что? Будет с женой разговаривать, с мамой, папой, советы давать. Какая разница? Агенты все время рассказывают ребятам, как надо жить. Хотя понятно, что цель у этих людей одна — заработать денег. Не кому-то — себе! Других целей не существует. Вот ситуация с Федей Чаловым — яркий пример.

— Удивились, что он в Греции скис?

— А я его предупреждал: «Федя, не делай этого. Не нужно». Ваня Саввиди, хозяин ПАОК, со мной советовался, потом сказал: «Женя, если ты против перехода — тема закрыта». Я ответил: «Нет! Раз Чалов меня не слышит и хочет так — пускай...»