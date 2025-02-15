Источник: Жедсон Фернандеш готов перейти в «Спартак»

Полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш принял предложение перейти в «Спартак», сообщает журналист Тугба Хачибайрамоглу.

По информации источника, красно-белые предложили футболисту зарплату в размере 4 миллионов евро в год, что убедило игрока рассмотреть предложение о переезде в Россию. Однако окончательное решение остается за президентом «Бешикташа» Сердалом Адали. Турецкому клубу также необходимо получить согласие от «Бенфики», так как португальский клуб должен получить 50% от суммы трансфера.

Сообщалось, что «Спартак» предложил «Бешикташу» 25 миллионов евро за трансфер 26-летнего Фернандеша. Игрок перешел в турецкий летом 2022 года и с тех пор принял участие в 114 матчах во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 15 результативных передач.