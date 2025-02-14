Источник: «Спартак» предложил 25 миллионов евро за Жедсона Фернандеша

«Спартак» сделал «Бешикташу» предложение по хавбеку Жедсону Фернандешу, сообщает журналист Ягыз Сабунчуоглу.

По информации источника, красно-белые предложили за 26-летнего португальца 25 миллионов евро.

Фернандеш выступает за «Бешикташ» с лета 2022 года. Он провел в турецкой команде 114 матчей, забил 14 голов и сделал 15 результативных передач. Ранее португалец играл в «Бенфике», «Ризеспоре», «Галатасарае» и «Тоттенхэме». На его счету 2 матча в составе сборной Португалии.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стомость полузащитника в 17 миллионов евро.