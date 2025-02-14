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Источник: «Спартак» предложил 25 миллионов евро за Жедсона Фернандеша

Игнат Заздравин
Корреспондент
Жедсон Фернандеш.
Фото Global Look Press

«Спартак» сделал «Бешикташу» предложение по хавбеку Жедсону Фернандешу, сообщает журналист Ягыз Сабунчуоглу.

По информации источника, красно-белые предложили за 26-летнего португальца 25 миллионов евро.

Фернандеш выступает за «Бешикташ» с лета 2022 года. Он провел в турецкой команде 114 матчей, забил 14 голов и сделал 15 результативных передач. Ранее португалец играл в «Бенфике», «Ризеспоре», «Галатасарае» и «Тоттенхэме». На его счету 2 матча в составе сборной Португалии.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стомость полузащитника в 17 миллионов евро.

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Жедсон Фернандеш
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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