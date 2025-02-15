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15 февраля 2025, 07:45

Игнатьев: «Вообще не вижу у ЦСКА каких-то новаторских идей в игре»

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил работу главного тренера ЦСКА Марко Николича.

«Игра ромбом не должна быть панацеей для Николича. Главное, кто этот ромб наполняет. Многое зависит от функций опорного хавбека, активных действий фланговых защитников, также нужны более продуктивные коллективные взаимодействия. Важна роль и двух игроков, которые находятся на флангах этого ромба. Здесь больше тактической игры в середине поля. Посмотрим, сколько понадобится времени армейцам перестроиться к такой игре. Всё-таки нужны игроки под эту модель. Футболистам также нужно время, чтобы понимать новые функции и как реализовывать это в жизнь.

Трудно сказать, будет ли ЦСКА весной более свежим. Я вообще не вижу у них каких-то новаторских идей в игре. По идее, команда должна быть более мобильной. Нужно время, чтобы принять новую схему. Если у ЦСКА будет трудный переход на новую игру — все затянется. Возможен вариант, что они откажутся от этой схемы. Но нет ничего страшного в переходе от одной игровой модели к другой», — цитирует Legalbet Игнатьева.

После 18 туров ЦСКА с 31 очком занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Legalbet
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

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 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
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 10
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Зенит

 9
И К Ж
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Кевин Андраде

Балтика

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Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

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Силва Лима Исмаэл
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