Лепехин оценил игру Мантуана

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин оценил игру бразильского полузащитника Густаво Мантуана за петербуржцев.

«Пока рано говорить, что Мантуан — ключевой игрок «Зенита». Раньше он не всегда выходил в стартовом составе. Сейчас его хотят использовать на позиции правого защитника. Пока мне нравится, как играет Мантуан. «Зенит» выглядит достойно, поэтому и бразильцу легче на несвойственной ему позиции играть. Мантуан выкладывается в матчах и выполняет большой объем работы. Все футболисты команды порадовали на предсезонном турнире тем, что были мотивированы», — сказал Лепехин «РБ Спорт».

В текущем сезоне Мантуан провел 26 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи. Мантуан перешел из «Коринтианса» в «Зенит» в июне 2022 года.