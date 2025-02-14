Источник: «Динамо» заплатит 4 миллиона евро за Касереса

Защитник «Лануса» Хуан Касерес близок к переходу в московское «Динамо», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, трансфер 24-летнего парагвайца обойдется бело-голубым в 4 миллиона евро.

Всего на счету парагвайца 68 матчей за «Ланус», в которых он отметился голом и 4 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро.