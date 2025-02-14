Агент Барбоза: «Саласар может быть для «Зенита» полезнее, чем Клаудиньо»

Агент Паулу Барбоза считает, что полузащитник «Браги» Родриго Саласар способен усилить «Зенит».

— А вы действительно считаете, что Саласар способен усилить «Зенит»? В этом сезоне он больше лечится, чем играет. И некоторые в России даже шутят: в Питер везут уругвайский хрусталь...

— Он многовато пропустил, но есть объективная причина. Серьезная травма, из-за которой он долго восстанавливался. Но раз «Зенит» был так настойчив, значит, скаутский отдел просчитал все риски.

— По позиции Саласар — замена Клаудиньо или Венделу?

— Он может действовать и на месте Клаудиньо, и даже глубже.

— По уровню игры сопоставим с Клаудиньо?

— Потенциально, думаю, может быть даже полезнее.

— Вот как?

— Да. Не чурается черновой работы, довольно высокий КПД. И сам по себе парень беспроблемный, некапризный. Он приедет и будет играть, не создавая каких-то сложностей в коллективе, в общении с тренерами и так далее.