Агент Барбоза: «Саласар в «Спартаке»? Это элемент давления на «Зенит»

Агент Паулу Барбоза не верит, что полузащитник «Браги» Родриго Саласар перейдет в «Спартак». Ранее «Зенит» вел переговоры по уругвайцу.

— В России между тем пишут, что «Спартак» вступил в переговоры с «Брагой» по Саласару.

— Ну вот видите... Не знаю, как принято в России, но в Португалии есть негласное правило. Если один клуб ведет переговоры по футболисту, то другой не вмешивается в этот процесс. Это уже вопрос корпоративной этики. Мне сложно комментировать информацию об интересе «Спартака». Допускаю, что это просто запущенный слух для того, чтобы «Зенит» был более сговорчив в переговорах и выполнил все требования «Браги». До конца, конечно, всех нюансов я не могу знать, но мне кажется, кто-то просто хочет поторопить «Зенит». Это некий элемент давления.

— То есть, по-вашему, информация о предложении «Спартака» исходит из Португалии?

— Вполне возможно.