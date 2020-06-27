Источник: ЦСКА может продать Чалова за 10 миллионов. Им интересуются в Германии

Нападающий ЦСКА Федор Чалов привлек интерес трех клубов бундеслиги, сообщает Fussball Transfers.

По информации источника, на 22-летнего россиянина претендуют «Хоффенхайм», «Байер» и «Вольфсбург». Сообщается, что ЦСКА требовал за игрока 20 миллионов евро в прошлом году, однако сейчас клуб готов отпустить форварда 10 миллионов евро плюс бонусы.

Чалов — лучший бомбардир чемпионата России-2018/19. В сезоне-2019/20 на счету форварда 6 голов и 6 результативных передач в 32 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость россиянина в 14,5 миллиона евро.