Источник: ЦСКА может подписать нападающего сборной Панамы
ЦСКА сделал предложение по нападающему эквадорского «Университада» Исмаэлю Диасу, сообщает журналист COS Panama Билли Пинеда.
Московский клуб в воскресенье направил предложение о приобретении 25-летнего игрока сборной Панамы.
Контракт футболист с «Университадом» рассчитан до конца 2025 года. Портал Trafnfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.
В активе Диаса 20 матчей в составе сборной Панамы, в которых он забил 5 мячей.
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|
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|5
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|32-23
|35
|
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|17
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|5
|4
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|
5
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|8
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|
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|7
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|
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|13
|
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|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
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|3
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|16-36
|12
|
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
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|5.03
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|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
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|Г
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Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
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|Ж
|
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Локомотив
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|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
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|1
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|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
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