Источник: ЦСКА может подписать нападающего сборной Панамы

ЦСКА сделал предложение по нападающему эквадорского «Университада» Исмаэлю Диасу, сообщает журналист COS Panama Билли Пинеда.

Московский клуб в воскресенье направил предложение о приобретении 25-летнего игрока сборной Панамы.

Контракт футболист с «Университадом» рассчитан до конца 2025 года. Портал Trafnfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

В активе Диаса 20 матчей в составе сборной Панамы, в которых он забил 5 мячей.