Защитник «Химок» Тихий сообщил, что «Крылья» не обращались к нему по поводу перехода

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий ответил на вопрос о возможном переходе в «Крылья Советов».

«Из «Крыльев» ко мне никто не обращался. Что касается моего будущего, то разговоры есть, но конкретики пока нет», — приводит слова Тихого Metaratings.ru.

На данный момент 30-летний защитник тренируется по индивидуальной программе. Подмосковный клуб не взял его на сборы в Турции.

В текущем сезоне Тихий принял участие в 10 матчах за «Химки» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.