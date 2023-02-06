1 мая в Волгограде состоится матч «Динамо» (Сталинград) — «Спартак»

1 мая в Волгограде состоится ретро-матч, посвященный 80-летию победы в Сталинградской битве, сообщает «РБ Спорт».

В матче-реконструкции сыграют «Динамо» (Сталинград) и «Спартак». Команды возглавят Владимир Файзулин и Олег Романцев.

Сообщается, что команды приедут на матч на ретро-автобусе. Футболисты и судьи выйдут на матч в ретро-форме. Также песню «День Победы» исполнит Лев Лещенко.