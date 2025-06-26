Футбол
26 июня, 23:40

Источник: Вендел вернется в «Зенит» 1 июля

Руслан Минаев
Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Зенита» Вендел вернется в расположение клуба 1 июля, сообщает журналист Вене Касагранде.

Отмечается, что сине-бело-голубые начнут тренировочный сбор в пятницу, 27 июня. 27-летний бразилец отправится в Россию в понедельник, 30 июля. 29 июня «Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой» в товарищеском матче в рамках Winline Суперсерии.

21 мая стало известно, что «Ботафого» решил расторгнуть трансферное соглашение с футболистом. По данным «СЭ», причиной этого стали финансовые проблемы владельца бразильского клуба Джона Текстора. В самом «Ботафого» заявили, что сделка сорвалась по геополитическим причинам.

24 мая председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщал, что минимум четыре клуба интересуются Венделом.

Хавбек в прошедшем сезоне провел за «Зенит» 27 матчей, забил два гола и отдал 13 голевых передач во всех турнирах. Контракт бразильца с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Смолов: «На сегодняшний день работа в политической сфере не интересна»
«Зенит», ЦСКА и «Спартак» пока в тени. «Краснодар», «Динамо» и «Локо» рулят. Колонка Казакова о трансферном рынке РПЛ
Синяев: «Торпедо» предоставило все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ»
Савичев: «Хочется приносить и дальше пользу «Акрону», он стал для меня родным»
Вратарь ЦСКА Шайхутдинов перешел в ульяновскую «Волгу»
Тедеев: «Савичев — большой профессионал, всецело оправдывающий свой статус в «Акроне»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • mikeV

    Навеяло бородатый анкедот: американец, француз и русский на необитаемоим острове, золотая рыбка исполянет по два желания каждому. Американец - миллион баксов и домой. Француз - самую красивую женщину в мире и домой. Русский - ящик водки и тех двоих обратно!

    27.06.2025

  • erik.karnizov

    чую, он попылит еще в Зените, слишком дорогой для заштатных клубов и не нужен никаким топам.

    27.06.2025

  • ViktorDiktor®

    С 10 пустыми чемоданами?)

    27.06.2025

  • Радон

    Если бы Вендел был свободным агентом, то он бы не вернулся) У него действующий контракт до 2028 года!!

    27.06.2025

  • Радон

    Давно было понятно, что трансфер срывается - это не горячая новость. У Ботафого денег не хватило, вот и начали придумывать тупые отмазки) Но, контракт Вендела с Зенитом еще продолжает действовать аж до лета 2028 года. Поэтому, спешки нет никакой) Его всегда можно будет продать, хотя бы тем же арабам, спрос есть. А вообще-то, все зависит уже от него - если сам захочет, так еще и попылит за Зенит)

    27.06.2025

  • Sehrgut

    Шо опять..?! :grin:

    27.06.2025

  • KlimA

    Ротенберга с Медведевым..

    27.06.2025

  • Barac Obama

    Под конвоем привезут?

    27.06.2025

  • Спринт

    Пораньше свалил .. попозже обьвится .. видать дон Вендел на ранчо перетрудился .. сенокос то в самом разгаре .. **

    27.06.2025

  • Деп Б.Охта

    ...что «Ботафого» решил расторгнуть трансферное соглашение с футболистом.... ===================================== Если таковое расторгают, значит оно было подписано. Тогда какое отношение Вендел имеет к Зениту? Почему он возвращается в Зенит, а не в другую команду, с которой готов подписать контракт? Если он возвращается свободным агентом, то надо подписывать с ним контракт и продавать ещё раз. Это будет круче продажи Кокорина в Италию!

    27.06.2025

  • AnTaras

    Даже жалко его, уже.

    27.06.2025

  • Олег Воробьёв

    Зачем? Бутсы забыл?

    27.06.2025

    • Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Сергеев в московском отеле? Возможно, он в Москве»

    Смертин — о кончине Топорова: «Ушел красиво, в танце»
