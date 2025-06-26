Источник: Вендел вернется в «Зенит» 1 июля

Полузащитник «Зенита» Вендел вернется в расположение клуба 1 июля, сообщает журналист Вене Касагранде.

Отмечается, что сине-бело-голубые начнут тренировочный сбор в пятницу, 27 июня. 27-летний бразилец отправится в Россию в понедельник, 30 июля. 29 июня «Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой» в товарищеском матче в рамках Winline Суперсерии.

21 мая стало известно, что «Ботафого» решил расторгнуть трансферное соглашение с футболистом. По данным «СЭ», причиной этого стали финансовые проблемы владельца бразильского клуба Джона Текстора. В самом «Ботафого» заявили, что сделка сорвалась по геополитическим причинам.

24 мая председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщал, что минимум четыре клуба интересуются Венделом.

Хавбек в прошедшем сезоне провел за «Зенит» 27 матчей, забил два гола и отдал 13 голевых передач во всех турнирах. Контракт бразильца с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.