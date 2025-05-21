«Ботафого» сделал заявление о срыве перехода Вендела из «Зенита»

«Ботафого» выступил с заявлением по поводу срыва трансфера полузащитника «Зенита» Вендела. В бразильском клубе утверждают, что сделка не может быть завершена из-за геополитических причин.

«Ботафого» информирует, что по обоюдному согласию с «Зенитом» расторг контракт с полузащитником Венделем, который должен был присоединиться к клубу в течение трансферного окна в середине года. По геополитическим причинам сделка не может быть завершена. Владельцы российского клуба были включены в список международных санкций, который, согласно законодательству США, препятствует любым транзакциям с командой», — говорится в заявлении.

Клуб поблагодарил «Зенит» за профессионализм и уважительное отношение на протяжении всего переговорного процесса, а также Вендела за его готовность выступать за команду и пожелал игроку успехов в карьере.

Ранее «СЭ» сообщал, что Вендел вернется в Петербург и начнет подготовку к сезону вместе с «Зенитом». По данным «СЭ», срыв трансфера 27-летнего полузащитника в «Ботафого» связан с тем, что у владельца бразильского клуба Джона Текстора возникли серьезные финансовые проблемы, поэтому «Ботафого» вынужден отказываться от многих сделок.