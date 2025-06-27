Смертин — о кончине Топорова: «Ушел красиво, в танце»

Экс-капитан сборной России, чемпион Англии-2005 в составе «Челси» Алексей Смертин в интервью «СЭ» рассказал, при каких обстоятельствах ушел из жизни в декабре 2024 года бывший нападающий ленинск-кузнецкой «Зари», один из лучших бомбардиров в истории первой лиги Сергей Топоров.

— С ребятами из «Зари» сохранились теплые отношения. В Ленинске-Кузнецком, где отыграл три с половиной сезона, мы реально были одной семьей. Жили-то все в привокзальной гостинице, где команде выделили целый этаж. Многие не уезжали оттуда, даже получив квартиру.

К сожалению, пятерых из той «Зари» уже нет. Сергея Лемешко, Валерия Лянге, Вадима Баженова, а в прошлом году умерли Дмитрий Сербин и Сергей Топоров, наш лучший бомбардир.

У Сербина была онкология. Я до последнего ему помогал, передавал лекарства. А Топоров ушел красиво, в танце.

- В каком, простите, смысле?

— В прямом. С 2018-го он жил в Анапе, занимался пляжным футболом, работал тренером в местной спортшколе. В конце декабря там устроили новогодний корпоратив. Серега выпил, пустился в пляс и через несколько секунд упал. Смерть была мгновенной — оторвался тромб.

В те дни по линии РФС я находился рядом, в Новороссийске. Увидел Топорова уже в деревянном ящике. После кремации жена отвезла урну с прахом в свой родной Омск, там и захоронила. Рассказывала мне: «Мы с Сережей перебрались в Анапу, потому что мечтали на море встретить старость». Ему было всего 53, на здоровье никогда не жаловался. И на тебе...