Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Сергеев в московском отеле? Возможно, он в Москве»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопросы о возможных трансферах команды.

Ранее сообщалось, что форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев может продолжить карьеру в «Динамо», а полузащитник бело-голубых Хорхе Карраскаль — в бразильском «Фламенго».

— Сегодня мы видели Ивана Сергеева в одном московском отеле.

— Я предположу, возможно, он в Москве. Вот и все.

— Когда вернется Карраскаль?

— Ожидаем его. Находимся в контакте.

— Насколько быстро ожидаете? «СЭ» сегодня сообщал, что «Динамо» возобновило переговоры с «Фламенго».

— Опять же не буду комментировать до закрытия (трансферного окна, — прим. «СЭ») эти вопросы.

26 июня бело-голубые обыграли медийную команду 2DROTS (3:0) в матче в рамках турнира Media x Pro Cup 2025.