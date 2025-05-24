Медведев: «Минимум четыре клуба интересуются Венделом»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о будущем полузащитника команды Вендела после срыва его перехода в «Ботафого».

— Вендел возвращается в «Зенит» летом. Какие шансы, что он останется в клубе?

— Знаете, настроения у футболистов меняются. Он был готов играть за «Ботафого», но, к сожалению, по ряду причин эта сделка была расторгнута. Мы сталкиваемся с новой ситуацией. На сегодняшний день Вендел — игрок «Зенита», он проходит реабилитацию в тесной координации с нашими физиотерапевтами и реабилитологами в Бразилии, начал уже бегать потихоньку. Если ничего не произойдет в части его трансфера в другой клуб... а после того, как объявление было сделано, интерес к нему очень сильно возрос из разных стран. Не буду называть. У нас минимум четыре клуба интересуются Венделом.

Помимо нашей готовности отправить его в другое место, он должен быть готов. Давайте мы сначала завершим сезон, а потом будем смотреть.

— Клубы европейские, Ближний Восток, Бразилия?

— География всемирная, — сказал Медведев.

В среду, 21 мая, стало известно, что «Ботафого» решил расторгнуть трансферное соглашение. По данным «СЭ», причиной этого стали финансовые проблемы владельца бразильского клуба Джона Текстора. В самом «Ботафого» заявили, что сделка сорвалась по геополитическим причинам.