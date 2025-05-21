Вендел останется в «Зените»

Как стало известно «СЭ», 27-летний полузащитник Вендел вернется в Петербург и продолжит восстановление в расположении сине-бело-голубых. Российский клуб и «Ботафого» решили расторгнуть трансферное соглашение, поэтому игрок остается на контракте с «Зенитом» и начнет подготовку к сезону вместе с невской командой.

По нашим данным, у владельца «Ботафого» Джона Текстора серьезные финансовые проблемы — клуб вынужден отказываться от многих сделок.

Напомним, что ранее «Ботафого» выкупил у «Зенита» форварда Артура и продал сине-бело-голубым нападающего Энрике.

В сезоне-2024/25 Вендел провел за «Зенит» 27 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 13 результативных передач. За санкт-петербургский клуб он выступает с октября 2020 года.